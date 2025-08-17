Алаев планирует посетить конференцию по безопасности УЕФА
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о намерении посетить конференцию УЕФА в Будапеште.
Конференция будет посвящена вопросам безопасности. Она пройдет 1—2 сентября.
«Что касается заседания моего комитета, то следующее заседание пройдет в конце года, тоже планирую поехать», — цитирует ТАСС Алаева, который является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.
Источник: ТАСС
