17 августа, 10:38

Алаев планирует посетить конференцию по безопасности УЕФА

Павел Лопатко

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о намерении посетить конференцию УЕФА в Будапеште.

Конференция будет посвящена вопросам безопасности. Она пройдет 1—2 сентября.

«Что касается заседания моего комитета, то следующее заседание пройдет в конце года, тоже планирую поехать», — цитирует ТАСС Алаева, который является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

Источник: ТАСС
Александр Алаев
