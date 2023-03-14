Генич — о «Торпедо»: «Команда, которая отказывается от Артема Дзюбы, сама себя приговаривает»

Комментатор Константин Генич оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ.

«Команда, которая отказывается от Артема Дзюбы, сама себя приговаривает. Еще руководство и президент меняются по ходу сезона. Понятно, что руководство не скажет о том, что у них нет шансов в РПЛ, но за 11 туров «Торпедо» необходимо одержать несколько побед, чтобы только в стыки попасть. Уверен на 99,9 процентов, что «Торпедо» не спасется», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

«Торпедо» набрало 7 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В 20-м туре московский клуб сыграет с «Пари НН».