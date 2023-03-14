Фетисов считает, что российскому футболу нужно вернуться к системе «весна — осень»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что возвращение РПЛ на систему «весна — осень» поспособствует прогрессу и популяризации российского футбола.

«Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым, и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе «весна — осень». Играть в морозную погоду — это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает. Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Турнир начинается летом и заканчивается весной.