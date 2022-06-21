Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:27

Медведев — о календаре на следующий сезон РПЛ: «Ага, заговор. Без комментариев»

Генеральный директор «Зенита» оценил календарь на следующий сезон РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что уже успел ознакомиться с календарем на следующий сезон РПЛ.

— Календарь видел. Любой календарь всегда будет вызывать вопросы. В целом, календарь сбалансированный. Я смотрел не только календарь «Зенита», но и основных соперников. Жаловаться некому.

— У вас в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».

— «Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.

— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.

— Ага, заговор. Без комментариев.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
6
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак оценил игру Кузяева на позиции центрального нападающего
Игонин: «Переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу «Зениту»
Семак объяснил замену вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче
Экс-защитник «Динамо» Дьяков считает, что у Дзюбы не возникнет проблем в «Фенербахче»
Сергей Семак оценил дебют Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»
Семак оценил игру «Зенита» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Мы ждем Барриоса уже завтра»

В «Зените» рассказали, когда в расположение клуба вернутся остальные легионеры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости