Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что уже успел ознакомиться с календарем на следующий сезон РПЛ.

— Календарь видел. Любой календарь всегда будет вызывать вопросы. В целом, календарь сбалансированный. Я смотрел не только календарь «Зенита», но и основных соперников. Жаловаться некому.

— У вас в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».

— «Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.

— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.

— Ага, заговор. Без комментариев.