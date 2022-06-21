Семак: «Мы ждем Барриоса уже завтра»

Семак рассказал, когда Вильмар Барриос вернется в расположение «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вильмар Барриос в ближайшее время вернется в расположение команды.

«Мы ждем его завтра. Постоянно находимся на связи с ним», — сказал Семак.

Ранее появилась информация, что 28-летний колумбийский футболист может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

Барриос в прошедшем сезоне провел 37 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Первый официальный матч «Зенит» проведет против «Спартака» за Суперкубок России-2022 9 июля на домашней арене.