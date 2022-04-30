Генеральный директор «Зенита» не стал рассуждать о возможном участии команды в еврокубках

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался рассуждать о возможном участии команды в еврокубках в следующем сезоне.

— Есть ли какие-то новости о еврокубках?

— Я не хочу комментировать, чтобы не спугнуть. Ситуация непростая. Но если мы посмотрим на заявления Чеферина — он сказал правильную вещь. Спорт всегда провозглашался, что он должен быть вне политики. Но ситуация начала ухудшаться. Наши олимпийцы, пловцы. «Спартаку» не дали сыграть. Сборной не дали возможность провести матч. Причем, предлог из детского сада — мы не будем играть с россиянами. Это просто забавно.

«Зенит» досрочно оформил победу в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.