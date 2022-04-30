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Сегодня, 23:03

Генеральный директор «Зенита» не стал рассуждать о возможном участии команды в еврокубках

Антон Иванов
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался рассуждать о возможном участии команды в еврокубках в следующем сезоне.

— Есть ли какие-то новости о еврокубках?

— Я не хочу комментировать, чтобы не спугнуть. Ситуация непростая. Но если мы посмотрим на заявления Чеферина — он сказал правильную вещь. Спорт всегда провозглашался, что он должен быть вне политики. Но ситуация начала ухудшаться. Наши олимпийцы, пловцы. «Спартаку» не дали сыграть. Сборной не дали возможность провести матч. Причем, предлог из детского сада — мы не будем играть с россиянами. Это просто забавно.

«Зенит» досрочно оформил победу в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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