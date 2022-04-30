Генеральный директор «Зенита» не стал рассуждать о возможном участии команды в еврокубках
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался рассуждать о возможном участии команды в еврокубках в следующем сезоне.
— Есть ли какие-то новости о еврокубках?
— Я не хочу комментировать, чтобы не спугнуть. Ситуация непростая. Но если мы посмотрим на заявления Чеферина — он сказал правильную вещь. Спорт всегда провозглашался, что он должен быть вне политики. Но ситуация начала ухудшаться. Наши олимпийцы, пловцы. «Спартаку» не дали сыграть. Сборной не дали возможность провести матч. Причем, предлог из детского сада — мы не будем играть с россиянами. Это просто забавно.
«Зенит» досрочно оформил победу в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22. Этот титул стал для «Зенита» четвертым подряд и восьмым в истории.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0