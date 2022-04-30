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Андрей Мостовой: «Лига чемпионов — огромный праздник, ты играешь против лучших клубов мира»

Антон Иванов
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (3:1) назвал неприятным моментом возможное неучастие команды в Лиге чемпионов в следующем году.

— В следующем сезоне не будет еврокубков, не будет Лиги чемпионов. Что об этом думают в команде и лично ты?

— Это супернеприятный момент. Лига чемпионов — огромный праздник, ты играешь против лучших клубов мира. Что происходит в мире, то и происходит. Это не зависит от нас.

— Если скажут в Азии играть, готовы?

— А варианты есть, если скажут, что делать? Конечно, будем готовы.

— Понимание в принципе есть, что будет дальше?

— Сейчас вообще никакого понимания. Не хочу сейчас об этом думать. Праздник сегодня такой, не хочется негативные моменты обсуждать.

Питерцы взяли титул в четвертый раз подряд. 24-летний хавбек стал чемпионом второй год подряд.

Андрей Мостовой
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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