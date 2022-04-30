Андрей Мостовой: «Лига чемпионов — огромный праздник, ты играешь против лучших клубов мира»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (3:1) назвал неприятным моментом возможное неучастие команды в Лиге чемпионов в следующем году.

— В следующем сезоне не будет еврокубков, не будет Лиги чемпионов. Что об этом думают в команде и лично ты?

— Это супернеприятный момент. Лига чемпионов — огромный праздник, ты играешь против лучших клубов мира. Что происходит в мире, то и происходит. Это не зависит от нас.

— Если скажут в Азии играть, готовы?

— А варианты есть, если скажут, что делать? Конечно, будем готовы.

— Понимание в принципе есть, что будет дальше?

— Сейчас вообще никакого понимания. Не хочу сейчас об этом думать. Праздник сегодня такой, не хочется негативные моменты обсуждать.

Питерцы взяли титул в четвертый раз подряд. 24-летний хавбек стал чемпионом второй год подряд.