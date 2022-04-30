Клаудиньо: «Рад, что мне удалось завоевать чемпионство в России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от чемпионства «Зенита».

— Насколько важно для вас это чемпионство?

— Это очень важное для меня достижение. Это первый титул в другой стране в моей карьере в первый же год, как я уехал из Бразилии. Очень рад, что мне удалось завоевать чемпионство в России.

— Было ощущение по ходу матча, что победа ускользает?

— Это игра, в которой играют две команды, поэтому обе имеют шансы победить. Мы в начале играли не очень уверенно, допускали ошибки, но в конечном итоге наша команда победила. Победа от нас не ускользнула.

30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе победу в чемпионате России.