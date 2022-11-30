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Гендиректор «Зенита» Медведев надеется, что Дзюба найдет себе новую команду

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Артем Дзюба со своей семьей и Александром Медведевым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев надеется, что российский форвард Артем Дзюба найдет себе новую команду и проявит свое мастерство.

«Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство. Стоит ли ему попробовать себя в еще одной иностранной команде или лучше вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш», — приводит слова Медведева ТАСС.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с клубом.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по май 2022 года. Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), дважды выиграл Кубок России (2015/16, 2019/20) и четыре Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/16458857
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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