Мантуан о победном голе в матче с ЦСКА: «Не мог представить лучшего дебюта»

Мантуан поделился эмоциями от победного гола в ворота ЦСКА в дебютном матче за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от победного гола в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Бразилец дебютировал за «Зенит» в игре с армейцами, он вышел на замену на 76-й минуте и забил на 85-й.

— Первый гол за «Зенит», первый матч за команду, какие эмоции?

— Дебюта лучше я представить не мог! Спасибо клубу, семье и друзьям, которые рядом и поддерживают меня. Не хочу останавливаться на достигнутом. Хочу продолжать работать, чтобы забить еще. Мой гол? Это одна из моих сильных сторон: всегда бью из позиции, если она удобная и я чувствую себя комфортно в этот момент. На тренировках достаточно отрабатываю завершение атак. В целом этот гол — не что-то новое для меня. Сегодня все сложилось идеально и мяч хорошо лег. Буду продолжать в том же духе.

— Насколько сложно было влиться в игру?

— Я знал, что это одно из классических противостояний в российском футболе, что игры с ЦСКА всегда очень сложные. Настраивался ментально, не мог позволить себе переживаний и волнений. Хотел внести вклад в игру, чтобы поменять ход матча. Счастлив, что удалось забить.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.