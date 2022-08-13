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Мантуан о победном голе в матче с ЦСКА: «Не мог представить лучшего дебюта»

Мантуан поделился эмоциями от победного гола в ворота ЦСКА в дебютном матче за «Зенит»
Микеле Антонов
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от победного гола в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Бразилец дебютировал за «Зенит» в игре с армейцами, он вышел на замену на 76-й минуте и забил на 85-й.

— Первый гол за «Зенит», первый матч за команду, какие эмоции?

— Дебюта лучше я представить не мог! Спасибо клубу, семье и друзьям, которые рядом и поддерживают меня. Не хочу останавливаться на достигнутом. Хочу продолжать работать, чтобы забить еще. Мой гол? Это одна из моих сильных сторон: всегда бью из позиции, если она удобная и я чувствую себя комфортно в этот момент. На тренировках достаточно отрабатываю завершение атак. В целом этот гол — не что-то новое для меня. Сегодня все сложилось идеально и мяч хорошо лег. Буду продолжать в том же духе.

— Насколько сложно было влиться в игру?

— Я знал, что это одно из классических противостояний в российском футболе, что игры с ЦСКА всегда очень сложные. Настраивался ментально, не мог позволить себе переживаний и волнений. Хотел внести вклад в игру, чтобы поменять ход матча. Счастлив, что удалось забить.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

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Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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