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Умер бывший защитник «Спартака» Виктор Самохин

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Скончался бывший защитник «Спартака» Виктор Самохин, сообщает официальный сайт красно-белых. Ему было 67 лет.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы и провел за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР в 1979 году.

Помимо этого, на его счету 117 матчей за ЦСКА.

После игровой карьеры, с 1996 по 2002 годы работал в тренерском штабе «Спартака».

Источник: https://spartak.com/news/2022-05-13-umer_viktor_samokhin/
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