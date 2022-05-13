Умер бывший защитник «Спартака» Виктор Самохин

Скончался бывший защитник «Спартака» Виктор Самохин, сообщает официальный сайт красно-белых. Ему было 67 лет.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы и провел за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР в 1979 году.

Помимо этого, на его счету 117 матчей за ЦСКА.

После игровой карьеры, с 1996 по 2002 годы работал в тренерском штабе «Спартака».