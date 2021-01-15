Генеральный директор «Тамбова»: «Контакт с Оганесяном есть, официальной договоренности пока нет»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала «СЭ» информацию о возможном сотрудничестве клуба с агентом и футбольным функционером Валерием Оганесяном.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Оганесян готов вложить в «Тамбов» 140 миллионов рублей.

— Контакты были, пока ничего не могу больше сказать, — заявила Коновалова. — Официальной договоренности пока никакой нет.

— Когда может проясниться ситуация?

— В ближайшее время. Или туда, или сюда.

— Ближайшее время — это сегодня-завтра или в течение недели?

— Не могу сказать. Консультации ведем, но официальных документов пока никаких не могу озвучить.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

(Константин Колмаков)