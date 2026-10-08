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Генеральный директор Спартака Сергей Некрасов рассказал о роли капитана красно-белых Романа Зобнина в команде

Некрасов о Зобнине: «Еще чуть-чуть — и мы могли бы упустить нашего капитана»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о роли капитана красно-белых Романа Зобнина в команде и отметил изменения, произошедшие после назначения Хуана Карлоса Карседо.

«Не хочу говорить за Романа, что он был близок к завершению карьеры. Но при Деяне Станковиче Зобнин фактически не получал игрового времени. Будучи капитаном, он был игроком ротации. И здесь я аплодирую не только Карседо, но и Кахигао. Фран помог Роману не просто вернуться в прайм, а заиграть так, как, возможно, он не играл никогда. И получить такую роль в раздевалке, какой у него тоже, вероятно, не было никогда. Еще чуть-чуть — и мы могли бы упустить нашего капитана», — сказал Некрасов «СЭ».

Некрасов был назначен генеральным директором «Спартака» 6 октября 2025 года. До этого он много лет работал на руководящих должностях в финансовом секторе.

Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года, когда перешел из московского «Динамо». Полузащитник вместе со «Спартаком» становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с капитаном до лета 2027 года.

В осенней части сезона-2025/26 Зобнин получал немного игрового времени. После прихода Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года, роль полузащитника в команде заметно выросла. Весной Зобнин провел 300-й матч за красно-белых и вместе с командой выиграл Кубок России.

Полная версия интервью с руководителем московского клуба выйдет на сайте «СЭ» 9 октября в 00.00 по московскому времени.

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Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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