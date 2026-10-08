Некрасов о Зобнине: «Еще чуть-чуть — и мы могли бы упустить нашего капитана»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о роли капитана красно-белых Романа Зобнина в команде и отметил изменения, произошедшие после назначения Хуана Карлоса Карседо.

«Не хочу говорить за Романа, что он был близок к завершению карьеры. Но при Деяне Станковиче Зобнин фактически не получал игрового времени. Будучи капитаном, он был игроком ротации. И здесь я аплодирую не только Карседо, но и Кахигао. Фран помог Роману не просто вернуться в прайм, а заиграть так, как, возможно, он не играл никогда. И получить такую роль в раздевалке, какой у него тоже, вероятно, не было никогда. Еще чуть-чуть — и мы могли бы упустить нашего капитана», — сказал Некрасов «СЭ».

Некрасов был назначен генеральным директором «Спартака» 6 октября 2025 года. До этого он много лет работал на руководящих должностях в финансовом секторе.

Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года, когда перешел из московского «Динамо». Полузащитник вместе со «Спартаком» становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с капитаном до лета 2027 года.

В осенней части сезона-2025/26 Зобнин получал немного игрового времени. После прихода Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года, роль полузащитника в команде заметно выросла. Весной Зобнин провел 300-й матч за красно-белых и вместе с командой выиграл Кубок России.

Полная версия интервью с руководителем московского клуба выйдет на сайте «СЭ» 9 октября в 00.00 по московскому времени.