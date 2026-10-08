Мостовой — о назначении Альбы в «Родину»: «Такие вещи просто унижают весь российский футбол. Смешно»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Родины» Джонатана Альбы.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.

«Я уже не хочу ничего комментировать, мне просто становится смешно. Лично меня уже ничему не удивить! С одной команды выперли, в другую тут же взяли. Так этот человек еще и в сборной имеет должность — что за безумие вообще! Такие назначения просто унижают весь российский футбол. Над нами, наверное, уже все смеются. Человек работал тренером-аналитиком, видео сидел нарезал. А сейчас уже главный тренер. Ну как так вообще?» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее испанский специалист возглавлял «Ростов».

«Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября команда сыграет с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России.

(Кирилл Радченко)

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