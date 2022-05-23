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Гендиректор «Рубина» про Fan ID: «Для проведения игр ФНЛ это не обсуждалось, у нас этих требований не будет»

Сайманов заявил, что для проведения игр ФНЛ Fan ID не обсуждалось
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о Fan ID.

«Для проведения игр ФНЛ это не обсуждалось. И у нас этих требований не будет. Но есть требования от МВД. Я был на заседании исполкома, где выступал Федун. И он построил стадион не для чемпионата мира, а для клубов. И у того же ЦСКА — нет условий для досмотра автомобилей. И Федун говорил, что на мой стадион может прийти только пяти тысяч зрителей, с учетом этих требований.

Эти сложности тоже есть. Комиссия РПЛ проверяла условия и наш стадион был с временным входом. Но требования остались те же. Мы здесь тоже можем 22 тысячи максимум запускать по приказу МВД.

Есть много моментов, которые надо решать. По Fan ID — это решение государства и я могу его понять. Не уверен, что позиция болельщиков бойкотировать — правильная. Если вы любите футбол, то для чего? Это же вопросы безопасности. Что будет, если тебя забанят? Какие основания будут? Как это решать? Диалог нужен. И я это понимаю», — сказал Сайманов.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Согласно нему, чтобы попасть на спортивные мероприятия после 1 июня 2022 года, болельщикам нужно будет получить паспорт болельщика на «Госуслугах».

Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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