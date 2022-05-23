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Сегодня, 14:12

Кавазашвили поделился мнением о будущем Ваноли в «Спартаке»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Зависит ли будущее Шварца и Ваноли от итога финала Кубка России? Я думаю, кто выиграет Кубок, тот и останется. Но, с другой стороны, при Шварце «Динамо» стало играть так, как никогда раньше. Команда не просто находится в лидерах, а в ней играют молодые российские игроки. Это говорит о том, что у него есть нюх.

Я не знаю, что будет с Ваноли. Его взяли всего четыре месяца назад. Стоит ли его из-за этого убирать? Я был более чем уверен, что Ваноли пообещали долгую и счастливую работу. Но раз сейчас идут разговоры о его возможной отставке, значит, я заблуждался», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-zayavil-chto-sudba-vanoli-v-spartake-zavisit-ot-iskhoda-v-finale-kubka-rossii
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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