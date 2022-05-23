Мартин Якубко назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим России

Экс-футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Думаю, «Зениту» стоило побороться за Дзюбу, за то, чтобы он остался. Если посмотреть на его результаты в Санкт-Петербурге, они говорят сами за себя. Его достижения в Питере — очень важный показатель. Но, видимо, Артем уже принял решение о том, что уходит из клуба. Мы же не знаем, какие у него планы.

Лучший ли он нападающий России? Если посмотреть на последние годы, то да. Но ему уже 33 года, все-таки возраст берет свое и будет брать дальше. Хотя есть футболисты, которые могут до 40 лет выступать. Вопрос еще в том, в какую страну он уйдет, вариантов, наверное, не так много», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.