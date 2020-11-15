Генеральный директор «Ротора» — о продаже пива на стадионах: «Это привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны»
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» новость о возможном возвращении продажи пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу.
— Я к этому положительно отношусь, — сказал Рекечинский. — Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, сильно вызывающе себя ведущих. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.
— Почему решение так долго не принималось?
— Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.