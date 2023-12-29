Генеральный директор «Пари НН»: «Разрабатывали с Юраном стратегию, чтобы вместе сделать топ-клуб»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о стратегии клуба.

«Перед началом текущего сезона мы вместе с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы вместе сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.