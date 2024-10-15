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Николич рассказал, чего не хватает российскому футболу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому футболу.

«Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль, я скучаю по этому. Интересно сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее, в последние годы мы видим интересные команды — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» удивляют сейчас, есть и ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Рубин».
Нужна помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идет в таблице вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков: когда полный стадион, не бывает такого, чтобы футболистам было все равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Армейцы после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимают четвертое место в турнирной таблице с 20 очками.

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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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Спартак – Краснодар
 - : -
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