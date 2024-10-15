Николич рассказал, чего не хватает российскому футболу

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому футболу.

«Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль, я скучаю по этому. Интересно сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее, в последние годы мы видим интересные команды — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» удивляют сейчас, есть и ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Рубин».

Нужна помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идет в таблице вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков: когда полный стадион, не бывает такого, чтобы футболистам было все равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Армейцы после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимают четвертое место в турнирной таблице с 20 очками.