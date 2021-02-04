РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дюков назвал вакцинацию игроков их личным делом

14:23
Теги:

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам внеочередной конференции союза, где он был переизбран на новый срок, прокомментировал возможность вакцинации футболистов.

— Вакцинация — дело добровольное, это решение игроков, — сказал Дюков. — Но я считаю, что это важно, особенно с учетом того, что в марте сборной России предстоят важные матчи в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

В начале января 2021 года стало известно, что РФС ведет переговоры о вакцинации от Covid-19 основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке.

(Дмитрий Гирин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир