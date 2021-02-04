Александр Дюков: «С нового сезона можем снять «Тамбов» с соревнований»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам внеочередной конференции союза, где он был переизбран на новый срок, прокомментировал ситуацию с «Тамбовом», который может сняться с чемпионата России.

— Конечно, мы переживаем за «Тамбов», переживает лига, переживают клубы, так как есть риск нарушения спортивной целостности и спортивного принципа, — сказал Дюков. — Надеемся, «Тамбов» доиграет сезон и не снимется. Ситуация неправильная, но я уже говорил, что единственное решение — это ужесточение лицензирования. Мы это делаем постепенно, но многие клубы к новым требованиям не готовы. Есть дилемма: если поднимем планку, то только 7-9 клубов будут соответствовать критериям. Но это неправильно, это демотивирует регионы и снизит интерес к футболу. С нового сезона мы можем снять «Тамбов» с соревнований, если подобная история повторится.

25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование. После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее в турнирной таблице. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы.

(Дмитрий Гирин)