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Генеральный директор «Крыльев Советов» сообщил, что на Поповича претендовали несколько клубов

10:44
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал подписание полузащитника Дениса Поповича.

— Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком «Оренбурга». Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком «Крыльев Советов». Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно, — приводит слова Шашкова пресс-служба самарцев.

Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»

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