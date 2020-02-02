Генеральный директор «Крыльев Советов» сообщил, что на Поповича претендовали несколько клубов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал подписание полузащитника Дениса Поповича.

— Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком «Оренбурга». Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком «Крыльев Советов». Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно, — приводит слова Шашкова пресс-служба самарцев.

Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»