Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании полузащитника Дениса Поповича. Соглашение с 30-летним словенским футболистом рассчитано на 2,5 года.

Попович будет выступать за самарцев под 11 номером. Ранее хавбек выступал за «Цюрих», «Оренбург», «Вислу» и другие клубы.