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Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»

10:31
Денис Попович. Фото ФК «Крылья Советов»
Денис Попович. Фото ФК «Крылья Советов»
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Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании полузащитника Дениса Поповича. Соглашение с 30-летним словенским футболистом рассчитано на 2,5 года.

Попович будет выступать за самарцев под 11 номером. Ранее хавбек выступал за «Цюрих», «Оренбург», «Вислу» и другие клубы.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17871

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