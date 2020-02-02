Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»
10:31
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании полузащитника Дениса Поповича. Соглашение с 30-летним словенским футболистом рассчитано на 2,5 года.
Попович будет выступать за самарцев под 11 номером. Ранее хавбек выступал за «Цюрих», «Оренбург», «Вислу» и другие клубы.
Денис Попович стал игроком «Крыльев Советов»https://t.co/srtGgbO2ia— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2020
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