Кабелла разделил приз лучшего игрока матча «Краснодара» со Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был признан лучшим игроком матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). Он разделил приз с Эдуардом Сперцяном.

1 but et homme du match ?? tu le m?rites aussi ? pic.twitter.com/H0PnfdTziX — Remy Cabella (@RemyCabella) September 26, 2021

«Один гол и игрок матча, — написал француз в Twitter. — Ты тоже этого заслуживаешь».

Кабелла и Сперцян забили по голу в этой игре.