Кабелла разделил приз лучшего игрока матча «Краснодара» со Сперцяном
21:26
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был признан лучшим игроком матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). Он разделил приз с Эдуардом Сперцяном.
1 but et homme du match ?? tu le m?rites aussi ? pic.twitter.com/H0PnfdTziX— Remy Cabella (@RemyCabella) September 26, 2021
«Один гол и игрок матча, — написал француз в Twitter. — Ты тоже этого заслуживаешь».
Кабелла и Сперцян забили по голу в этой игре.
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