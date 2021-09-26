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Кабелла разделил приз лучшего игрока матча «Краснодара» со Сперцяном

21:26
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был признан лучшим игроком матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0). Он разделил приз с Эдуардом Сперцяном.

«Один гол и игрок матча, — написал француз в Twitter. — Ты тоже этого заслуживаешь».

Кабелла и Сперцян забили по голу в этой игре.

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Евгений Петров все материалы автора

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