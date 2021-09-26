«Краснодар» обыграл «Сочи», «Быки» заканчивали матч вдевятером

«Краснодар» победил «Сочи» (3:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

Голы забивали Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк (с пенальти). Хозяева заканчивали матч вдевятером. На 39-й минуте был удален Урош Спаич, а на 75-й — Александр Черников.

«Краснодар» набрал 16 очков и занимает четвертое место. У «Сочи» 15 очков и пятое место.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0 (2:0)

Голы: Сперцян, 3 (1:0). Кабелла, 21 (2:0). Крыховяк, 64 — с пенальти (3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 90+6), Кайо, Кордоба (Ионов, 74).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 73), Цаллагов, Барач (Жоаузинью, 73), Прохин, Родригау (Юрганов, 46), Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Воробьев, 73), Нобоа, Кассьерра.

Предупреждения: Классон, 34. Родригау, 44. Бурмистров, 45+1. Черников, 54. Прохин, 84. Юрганов, 88.

Удаления: Спаич, 39. Черников, 75.

Судьи: Панин (Дмитров). Петросян, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

26 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар».