Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.

— Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?

— Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это несвойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки! Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову выше. Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.

— Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.

— Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.

— То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?

— Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах — мало. Мы могли рассчитывать на большее.