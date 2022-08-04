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Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»

Асхабадзе оценил старт «Факела» в этом сезоне
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.

— Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?

— Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это несвойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки! Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову выше. Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.

— Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.

— Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.

— То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?

— Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах — мало. Мы могли рассчитывать на большее.

Футболисты &laquo;Факела&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе
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Роман Асхабадзе
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1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
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