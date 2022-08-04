Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.
— Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?
— Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.
— Поясните, пожалуйста.
— Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это несвойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки! Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову выше. Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.
— Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.
— Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.
— То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?
— Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах — мало. Мы могли рассчитывать на большее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0