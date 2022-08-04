Газизов отреагировал на слова Соболева об атмосфере на матчах «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева об атмосфере на матчах «Уфы».

«Сто процентов, Соболев не хотел оскорбить «Уфу». Даже не надо обращать внимание на это. Он хороший футболист. Может, вырвалось. Бывает. Все мы люди. У всех у нас такое бывает», — сказал Газизов «СЭ».

После 3-го тура РПЛ нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что после матчей в Медиалиге на игры «Уфы» никто не пойдет.

6 августа красно-белые сыграют против «Урала». Начало — в 15.00 по московскому времени.