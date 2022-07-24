Даниил Фомин рассказал, как чувствует себя в роли капитана «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как чувствует себя в роли капитана команды.

— Как команда отреагировала на то, что ты стал капитаном?

— Это надо спрашивать у команды.

— Как оцените игру Кутицкого и Сазонова?

— Я думаю, они очень хорошо сыграли. Конечно, у «Торпедо» были какие-то моменты, но выиграли, сыграли на ноль. Думаю, это придаст им уверенности дальше.