Федотов: «Игнашевич сто процентов усилил бы оборону ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил форму тренера «Балтики» Сергея Игнашевича.

«Усилил бы Игнашевич центр обороны ЦСКА с учётом всех травм в команде? Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всём. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», — сказал Федотов в эфире Матч ТВ.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы. Он становился с армейцами пятикратным чемпионом России, по 6 раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны и выигрывал Кубок УЕФА.

44-летний специалист возглавляет «Балтику» с 2021 года. Под его руководством калининградцы с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.