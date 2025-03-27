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Генеральный директор «Акрона» Власов покинет клуб после окончания сезона

Камила Абдурахманова
корреспондент

Согласно сообщению на официальном сайте, генеральный директор «Акрона» Алексей Власов уйдет из клуба в конце июля 2025 года после четырех лет работы.

«Алексей возглавил клуб 19 августа 2021 года. За время его работы «Акрон» достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2022/23, бронзовые медали первой лиги сезона-2023/24, исторический для клуба выход в РПЛ, где на текущий момент команда занимает девятую строчку в турнирной таблице», — написано в заявлении клуба.

Отмечается, что клуб не только добился успехов в футболе, но и развивался в других направлениях. «Акрон» заключил коммерческие контракты с крупными стратегическими партнерами — FONBET, Альфа-Банк, «МегаФон», АвтоВАЗ. Также сообщается, что в июле 2022 года был проведен ребрендинг, результатом которого стал слоган «Молодой. Звонкий», а также серия проектов, получивших успех на локальном и федеральном уровнях. Кроме того, в сообщении упоминается, что в сезоне 2023/24 Алексей Власов получил награду лучшему генеральному директору ФНЛ.

42-летний специалист решил покинуть «Акрон», чтобы больше времени уделять семье.

Источник: ФК «Акрон»
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РПЛ
ФК Акрон
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«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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