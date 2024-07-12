Генеральный директор «Акрона»: «Подписание Дзюбы не в наших финансовых реалиях»
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов считает, что клуб не сможет позволить себе пригласить в команду нападающего Артема Дзюбу.
«Возможно ли приглашение Артема Дзюбы в «Акрон»? Нет. В первую очередь это не в наших финансовых реалиях. Но и стоит отметить, что у нас немного другие требования по данной позиции. Артем, безусловно, замечательный футболист, но критерии по позиции у нас немного другие, как и финансы. Что касается Георгия Джикии, то им «Акрон» тоже не интересовался», — цитирует «РБ Спорт» Власова.
35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года.
Ранее агент форварда Леонид Гольдман сообщил, что Артем хочет продолжить карьеру в России.
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Локомотив – Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Оренбург – Спартак
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Пари НН – Рубин
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