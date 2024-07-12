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Смородская: «Судя по составу, никаких турнирных амбиций у «Локомотива» нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем сезоне.

«Из клуба ушел не только Глушенков — команду покинули очень хорошие футболисты: Дзюба, Миранчук, собирается уходить Баринов. Идет полноценная распродажа игроков. Судя по составу, никаких турнирных амбиций у «Локомотива» нет.

Руководство сначала распродало футболистов, а теперь меняют задачи. Определяться с целями нужно было до распродажи. Если задачи медальные, то не надо было, например, продавать Жемалетдинова. Команда откатится в середину таблицы. 100 процентов. Не будет ничего позитивного», — цитирует «Спорт День за Днем» Смородскую.

Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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