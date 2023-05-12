Айдамиров о выдвижении в исполком РФС: «Идеи есть, но показывать пока не буду»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» выдвижение в кандидаты в исполком РФС от РПЛ.

«Уже поблагодарил коллег за доверие. Будем отстаивать интересы лиги. С какими идеями прихожу в Исполком? Есть у меня, но показывать пока не будем. Надо еще обговорить с коллегами. Позже озвучим нашу совместную позицию», — сказал Айдамирова «СЭ».

Также кандидатом в исполком РФС от РПЛ был выдвинут президент «Сочи» Борис Ротенберг.