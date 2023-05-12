Гендиректор «Зенита» снялся с выборов в члены исполкома РФС

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о решении гендиректора «Зенита» Александра Медведева сняться с выборов в члены исполкома РФС.

«Александр Медведев снял свою кандидатуру. Такая просьба поступила сегодня утром. Я не разговаривал с Медведевым. Он в командировке, в отъезде. Не было его на собрании ни очно, ни в видеоконференцсвязи», — сказал Алаев.

Медведев является гендиректором «Зенита» с 2019 года.