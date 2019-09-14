Гендиректор «Зенита»: «У «Лиона» очень сильное нападение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что соперник по первому матчу группового турнира Лиги чемпионов «Лион» обладает очень сильной атакующей группой. По его словам, особенно в его составе выделяется форвард Мусса Дембеле.

Матч между «Зенитом» и «Лионом» состоится 17 сентября во Франции.

— Старт всегда очень важен, — цитирует ТАСС Медведева. — У «Лиона» очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи.

Что касается упущенной победы в матче с «Амьеном» (соперник «Зенита» в матче пятого тура чемпионата Франции упустил победу, пропустив на второй компенсированной ко второму тайму минуте), европейский турнир и внутренний чемпионат — это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна.

Мы с «Лионом» уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов.