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Газизов об Агаларове: «Сейчас к игроку есть интерес из стран Европы. В январе был от клубов АПЛ»

В «Уфе» сообщили об интересе к форварду Гамиду Агаларову из Европы
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем нападающего команды Гамида Агаларова. Контракт 21-летнего российского футболиста с уфимцами действует до конца декабря 2022-го.

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы. Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере — это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», — сказал Газизов «СЭ».

В нынешнем сезоне Агаларов провел 28 матчей за «Уфу», забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы», в комментарии «СЭ» сообщил, что его сын хочет попробовать свои силы в новой команде.

Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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