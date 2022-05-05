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Петржела считает, что «Спартак» не должен организовывать чемпионский коридор «Зениту»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Петржела считает, что «Спартак» не должен организовывать чемпионский коридор «Зениту»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, должны ли игроки «Спартака» организовывать чемпионский коридор для сине-бело-голубых.

«Зачем это делать? Это совершенно не нужно. Это провокация. В Италии к этому привыкли, поэтому и делают. Не хотят — пускай не делают. «Спартак» за это никто не может наказать. Особенно, если учитывать какие отношения между «Зенитом» и «Спартаком», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не увидел ничего плохого в организации чемпионского коридора для «Зенита».

В воскресенье, 1 мая, в «Спартаке» заявили, что не собираются организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.

Властимил Петржела
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 - : -
7.05 14:00
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