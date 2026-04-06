Гендиректор «Спартака» Некрасов подтвердил продление контракта с вратарем Максименко

«Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Максименко. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

«Конечно, мы продлили контракт с Александром Максименко», — цитирует ТАСС Некрасова.

28-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В феврале сообщалось, что красно-белые активировали опцию продления контракта голкипера до 2027 года.

За основную команду он выступает с июля 2018-го и провел 223 матча. В сезоне-2025/26 на счету вратаря 25 игр за красно-белых.