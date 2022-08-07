Геннадий Орлов: «Зенит» точно не задергается после двух ничьих на выезде"

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА.

«В следующем туре нас ждет суперматч «Зенит» — ЦСКА. Очень интересное противостояние. Не забывайте, что тренер Федотов умеет играть против Семака. В прошлом сезоне его «Сочи» набрали четыре очка в играх с питерцами. Интрига!

Нет, я даже мысли не допускаю, что «Зенит» задергается после двух ничьих на выезде. Вы хотите, чтобы сине-бело-голубые набрали 100 процентов очков? Так не бывает (смеется). Чемпионат длинный», — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место, уступая «Спартаку» и ЦСКА.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь