Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что его не устраивает место команды в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Текущее место «Спартака» в чемпионате, естественно, не устраивает. Что с этим делать? Вы будете всячески троллить меня, но надо работать, улучшать работу. Задачи в чемпионате и в Кубке не поменялись. Надо постараться выиграть каждый оставшийся матч. Там, естественно, будем смотреть», — сказал Малышев «СЭ».

После победы над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.