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Сегодня, 10:09

Чанов считает, что ЦСКА не стоит продавать игроков в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что армейцам вряд ли стоит продавать каких-то футболистов в зимнее трансферное окно.

«Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто, потому что не хватает скамейки. Но это предположение, надо смотреть, что решит клуб. Тогда и будут продажи и аренды. Аренда всегда интересна для молодых ребят, которые не могут пробиться в основу, а играть им необходимо. Аренда — это вариант, чтобы себя раскрыть. Посмотрите, Помазун в аренде в «Урале» дорос до сборной России. Но мы не можем сейчас точно сказать фамилии игроков, которым нужно уйти. Все будет зависеть от того, кто придет в команду зимой», — приводит слова Чанова Legalbet.

После 17 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Зенит» (36 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-v-tcska-nikto-ne-pretenduet-na-to-chtobi-bit/
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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