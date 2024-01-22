Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:11

Малышев о будущем Абаскаля: «Гильермо — наш тренер»

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что Абаскаль останется к команде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил «СЭ», что Гильермо Абаскаль продолжит работать в команде.

«Гильермо — наш тренер. Работаем дальше. Из «Кадиса» к нам не обращались», — сказал Малышев «СЭ».

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Абаскаль может возглавить «Кадис». 21 января президент испанского клуба Мануэль Вискаино заявил, что Абаскаль не станет новым тренером команды.

Контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.

ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
1
0
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января
В Ленобласти ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Промес отправится на сбор «Спартака» в ОАЭ
«Спартак» и Абаскаль: игра престолов
Рианчо считает, что чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией
Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода «Спартака» из отпуска
Экс-тренер сборной Игнатьев назвал имя одного из самых перспективных игроков России
Игнатьев объяснил уход Кругового в ЦСКА из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес отправится на сбор «Спартака» в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости