Промес отправится на сбор «Спартака» в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вместе с командой вылетает на сборы команды в ОАЭ, передает корреспондент «СЭ».

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. В Дубае команда проведет все три сбора.