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Гендиректор Малышев: «На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном увольнении спортивного директора красно-белых Пол Эшуорта.

«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. С того момента, как я пришел в клуб, постоянно общаюсь с разными специалистами — консультируюсь, обсуждаем варианты развития. Как с иностранными, так и российскими специалистами. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Англичанин Пол Эшуорт занимает должность спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером Хавьером Рибалтой сообщил журналист Иван Карпов.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков). От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Пол Эшуорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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 6
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Спартак

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И К Ж
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