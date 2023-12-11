Чернов рассказал об ужине футболистов «Спартака» с руководством клуба

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал «СЭ» о совместном ужине между футболистами и руководством клуба.

«Такие ужины есть во всех командах. Был мини-корпоратив, собрались футболисты, персонал и все руководители клуба. Посидели, посмеялись, поиграли в квиз. Была хорошая, позитивная атмосфера. Все было по-доброму!» — сказал Чернов «СЭ».

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).