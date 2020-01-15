Гендиректор «Сочи»: «Вратарь Фролов может уйти в «Крылья»? Он работает на нашем сборе»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал комментировать информацию о том, что 27-летний нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может пополнить состав сочинской команды.

Также, Рубашко не подтвердил, но и не опроверг информацию Telegram-канала «Футбольный Биги» о том, что 31-летний вратарь «Сочи» Евгений Фролов может уйти в «Крылья Советов».

— Как прокомментируете информацию о том, что «Сочи» может купить Деспотовича?

— По трансферам ничего комментировать не буду. Это уже сыпется со всех сторон, не поддерживайте это и не обсуждайте, будьте более корректны.

— Говорят, что вратарь вашей команды Евгений Фролов может уйти в «Крылья»...

— А что Фролов? Фролов на сборах, тренируется, пашет, как и все, можно увидеть у нас в Instagram.

Деспотович выступает за «Оренбург» с лета 2018 года, в сезоне-2019/20 на его счету 7 мячей в 18 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. Фролов провел за «Сочи» всего 2 встречи в текущем сезоне: в чемпионате против «Уфы» (1:1) и в Кубке России против «Шинника» (0:0, 4:5 по пенальти). (Иван Торопцев)