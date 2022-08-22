Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил информацию о трансфере Степанова из тульского «Арсенала»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе защитника Данила Степанова из тульского «Арсенала». Ранее сообщалось, что игрок вылетел в расположение сочинского клуба.

«Определенная договоренность о переходе есть. Нужно пройти еще медобследование», — цитирует ТАСС Рубашко.

22-летний Степанов перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в нынешнем году заключил полноценный контракт с клубом.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах РПЛ, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.