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Сегодня, 21:21

Защитник тульского «Арсенала» Степанов перейдет в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» и «Сочи» полностью договорились о трансфере защитника Данила Степанова, сообщает «Чемпионат». Игрок уже вылетел в расположение сочинского клуба.

22-летний Степанов перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в нынешнем году заключил полноценный контракт с клубом.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 28 матчах РПЛ, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4793857-zaschitnik-tulskogo-arsenala-stepanov-perejdyot-v-sochi.html

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
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