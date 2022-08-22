Защитник тульского «Арсенала» Степанов перейдет в «Сочи»

Тульский «Арсенал» и «Сочи» полностью договорились о трансфере защитника Данила Степанова, сообщает «Чемпионат». Игрок уже вылетел в расположение сочинского клуба.

22-летний Степанов перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в нынешнем году заключил полноценный контракт с клубом.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 28 матчах РПЛ, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.