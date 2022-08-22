Гончаренко попросил «Урал» приобрести нового центрального защитника

«Урал» хочет до закрытия трансферного окна укрепить свою оборону, утверждает Metaratings.ru.

Клоуб из Екатеринбурга находится в поиске нового центрального защитника. Это просьба нового главного тренера Виктора Гончаренко.

В этом сезоне уральцы сделали ставку на связку Алексей Герасимов — Иван Кузьмичев. В шести турах чемпионата России команда пропустила 11 мячей.

«Урал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.